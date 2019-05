Hipokryzja lewackich krzykaczy. ,,Tęczowa Madonna'' vs. profanacja meczetu

Maciek Arczyński 8.5.19 11:03

"Środowiska katolickie"? To przynajmniej napisz, że lewactwo kościelne. Zresztą jak ich idol Bergoglio, co to uważa, że "komuniści myślą jak chrześcijanie" i obnosi się z uwielbieniem dla prof. Baumana... Że go jeszcze nie kanonizował... Co za strata dla całej postępowej części ludzkości, ale... "nie bój, nie bój" i się to nadrobi, bo przygotowania do wyniesienia na ołtarze Judasza wraz z orszakiem faryzeuszy, trwają w najlepsze.