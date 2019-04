HIMALAJE HIPOKRYZJI!!! 'GW' grzmiała: 'rozdawnictwo', dziś zachwyca się strajkiem nauczycieli

BEDZIECIE SIE DLUGO WSTYDZIC 12.4.19 19:31

NO NAUCZYCIELE DALISCIE PLAME OKAZUJE SIE ZE WIEKSZOSC Z WAS TO JAK CMY LECA DO KAZDEGO SWIATLA NIE WIEDZAC ZE TO ICH KONIEC.POKAZALISCIE BRAK PATRIOTYZMU ODPOWIEDZIALNOSCI ZA DZIECI ZA POLSKE . JESTESCIE JAK STADO BARANOW MICHNIKA.JESTESCIE NAIWNI LATWOWIERNI A NIEKTORZY TO SWIADOMIE ROBIA WSZYSTKO ZEBY SZKODZIC POLSCE I POLAKOM.