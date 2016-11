Hillary Clinton podziękowała wyborcom i pracownikom sztabu

reklama

Kandydatka Demokratów w wyborach prezydenckich zakończonych zwycięstwem Donalda Trumpa podziękowała wyborcom oraz wszystkim, którzy pracowali nad jej kampanią i wspierali ją. Hillary Clinton pogratulowała Trumpowi i zaproponowała współpracę.

"To nie jest wynik na jaki liczyliśmy i mi przykro, ale czuję dumę i wdzięczność za tą wspaniałą kampanię, którą zorganizowaliśmy."- powiedziała Clinton.

Kandydatka Demokratów podziękowała ustępującemu prezydentowi oraz pierwszej damie:

"Baracku i Michelle Obama, jesteśmy wam ogromnie wdzięczni. Dziękujemy wam za wasze przywództwo".

Clinton podkreśliła, że demokracja konstytucyjna wymaga stałego uczestnictwa wszystkich obywateli, a "amerykański sen jest wystarczający dla wszystkich".

"Nasza kampania to nie była tylko jedna osoba, ale cała Ameryka. Wierzę w Amerykę i jeżeli wy też wierzycie, to zaakceptujecie wynik wyborów. Jesteśmy winni Donaldowi szansę, żeby był dobrym prezydentem USA"- powiedziała była sekretarz stanu USA.

Hillary Clinton zaapelowała do zebranych, aby- choć porażki bolą- zawsze walczyli o to, o co warto walczyć. Zapewniła, że ona sama czyni tak przez całe dorosłe życie.

"Wiem, że nie przebiliśmy szklanego sufitu, ale mam nadzieję, że niedługo ktoś to zrobi. Nasze najlepsze dni są przed nami!"- podkreśla Clinton.

Przed kandydatką Demokratów wystąpił jej kandydat na wiceprezydenta, senator ze stanu Wirginia, Tim Kaine. Pogratulował Clinton i podziękował za start w wyborach.

"Miłość Clinton do tego kraju jest czymś dla nas wszystkich oczywistym"- podkreślił Kaine.

Również kończący kadencję prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama pogratulował Donaldowi Trumpowi oraz zaproponował współpracę. Obama dodał, że zależy mu na tym, aby zmiana władzy odbyła się w sposób płynny.

"Założenie dobrej wiary następców jest niezbędne dla funkcjonowania demokracji. Przekazujemy pałeczkę, biegniemy do samego końca. Mam nadzieję, że przekazanie władzy zostanie dobrze wykonane, bo wszyscy działamy w tym samym zespole"- powiedział ustępujący prezydent, dodając: "Nasz kraj potrzebuje poczucia jedności, szacunku dla naszego stylu życia, praworządności i wzajemnego szacunku dla siebie nawzajem. Mam nadzieję, że prezydent-elekt utrzyma tego ducha".

9.11.2016, 18:30