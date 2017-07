HGW z kolejną grzywną. To już 12 tysięcy złotych

Prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz została przez Komisję Weryfikacyjną ukarana kolejną grzywną w wysokości 3 tysięcy złotych.

To powód kolejnego niestawiennictwa prezydent Warszawy na rozprawie dotyczącej zwrotu nieruchomości pod dawnym adresem Sienna 29.

Zamiast stawić się przed Komisją, Gronkiewicz-Waltz znów przysłała swoich pełnomocników i pracowników Ratusza – Marka Mikosa oraz Piotra Rotkiewicza.

Do tej pory to już czwarta kara pieniężna nałożona na prezydent stolicy, która łącznie ma do zapłacenia 12 tysięcy złotych grzywny.

dam/IAR,Fronda.pl