HGW w końcu przyznaje! Dokumenty dot. kamienicy mogły być fałszywe

Fot. Wikipedia,Youtube

Radio ZET podaje, że prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Walt wnioskowała do Samorządowego Kolegium Odwoławczego o to, by wznowiono postępowania. Sprawa dotyczy zwrotu kamienicy, co do której postępowanie mialo miejsce w 2003 roku. To wówczas m.in. wuj męża obecnej prezydent Warszawy uzyskał prawa do kamienicy.

Według słów Gronkiewicz-Waltz – decyzja mogła zostać podjęta na podstawie fałszywych dokumentów.

Oto wspomniany list, który do SKO wysłała prezydent miasta Warszawy:

dam/Radio ZET,Fronda.pl

24.10.2016, 18:30