HGW 'bawi się w ciuciubabkę' z Komisją Weryfikacyjną. Znów nie stawi się na rozprawie!

Dziś Komisja Weryfikacyjna ds. reprywatyzacji w Warszawie ma przesłuchać Ewę Malinowską-Grupińską, przewodniczącą m.st. Warszawy. Przesłuchana miała zostać również prezydent stolicy, Hanna Gronkiewicz-Waltz, ale... no właśnie. Była wiceprzewodnicząca Platformy Obywatelskiej znów nie stawi się na rozprawie i ucieka się do coraz to bardziej kuriozalnych tłumaczeń.