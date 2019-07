Hartman znów obraża i szokuje

Marcin 3.7.19 10:39

Hymn nie Hymn... oto jest pytanie, lecz nie o to chodzi

Czy na imieninach u cioci, wstają wszyscy, by jubilatkę nagrodzić gromkim 100 lat? To raczej zasada dobrego wychowania... inna sprawa juz jest czy chcemy by taki wiek osiągneła Unia Europejska... to już zostawiam do omówiania przy dobrej vódce, bo na trzeżwo, to sie nie da :D