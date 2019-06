Hartman: Trza było wykupić ochronę u ruskich. Internauci nie zostawili na nim suchej nitki!

Olej 18.6.19 14:19

Taniej by wyszło !



Produkcja profesorów uniwersyteckich, obciążających budżet państwa i nasze kieszenie.



Amerykańskie uniwersytety jak chcą produkować durniów to mają do tego prawo własnym finansowanie przez równie durnych filantropów. U nas póki co ciągnie się forsę, wręcz ją doi z nas wszystkich, po czym wyłazi przed nasze audytorium taki ,,wyuczony naukowiec’’ – akademik i zaczyna majaczyć.

Nie dość, że wszędzie go pełno, że płacą mu jego równie mocni rozumem mocodawcy, to jeszcze wciąż siedzi na etacie szacownej narodowej akademii.

A gdyby tak bardziej weryfikować naukowość przeróżnych takich jak on ,,iluminatów’’ może by nieco przycichli ?

Kidy on ma czas na pracę naukową, prawdziwie naukową, gdy wciąż gada ?

Nie jeden on i nie jedyna to kasta nad świadomych i oświeconych. Suwerenni oni, suwerenne środowiska, tyle tylko, że wciąż nie mogą swojej suwerenności rozciągnąć na finanse. Gdy trzeba zarobić złotówkę ich suwerenność przestaje działać, wciąż się domaga by ją utrzymywać. I to na dobrym profesorskim poziomie.

A gdybyśmy tak referendalnie powiedzieli im; walcie się cwaniaki !?