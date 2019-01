Hartman: Polska jak Ukraina i Kazachstan, nie Niemcy czy Wielka Brytania

"Jesteśmy krajem wschodnioeuropejskim i powinniśmy się porównywać bardziej do Ukrainy czy Kazachstanu niż do Niemiec czy Wielkiej Brytanii. To tam jest nam bliżej, co pokazują ostatnie lata"- podkreślił gość Tomasza Lisa. Przy okazji prof. Hartman zaproponował jedną receptę na pozbycie się tej "wschodniej mentalności". To oczywiście... obalenie obecnej władzy.