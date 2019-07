Hartman o 'chamach, prostakach i żulach' głosujących na PiS. Dawid Wildstein mocno odpowiada!!!

Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, Jan Hartman zaatakował nie tylko nowych europosłów PiS, którzy rzekomo nie wstali do hymnu Unii Europejskiej (podczas, gdy w rzeczywistości Witold Waszczykowski i Anna Zalewska, choć z pewnym opóźnieniem, również powstali na dźwięk "Ody do radości"), ale- zresztą kolejny już raz- Polaków, zwłaszcza tych głosujących na PiS.

„Chamstwo głosowało na PiS. Taka jest prawda, czy się to komu podoba czy nie”-konkluduje Jan Hartman. Wykładowca UJ zastanawia się następnie, „ilu takich chamów jest w Polsce” i na ile przyczynili się do wyborczego zwycięstwa Prawa i Sprawiedliwości.

„Nie wiem, ale przypuszczam, że istotnie, bo choć prostacy częściej nie chodzą na wybory, niż chodzą, to nawet jeśli tylko co czwarty chodzi, a cała populacja chamów to na przykład dziesięć proc. społeczeństwa, to wtenczas mamy już z tego 750 tys. »chamskich głosów«. Niemało”-zastanawiał się.