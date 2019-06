Hartman lży św. Jana Pawła II i śp. Lecha Kaczyńskiego

Hartman postanowił "odnieść się" do pojawiających się niekiedy w przestrzeni publicznej postulatów budowania narodowej jedności. Jak stwierdził, on takiej jedności nie chce, bo miałaby być oparta na szeregu założeń, które uważa za mylne. To między innymi ważna rola Kościoła, szacunek dla św. Jana Pawła II i śp. Lecha Kaczyńskiego czy rzetelne i patriotyczne podejście do polskiej historii.