Hartman: Kościół nie zasługuje na żaden szacunek!!!

Cogito ergo sum 12.7.19 18:26

Nie może być tak że mniejszość narzuca swoje głupoty większości i zmusza większość do szacunku i płacenia na nich. Poczytajcie lepiej o tym co skandalicznego dziś się dzieje w Polsce.





Poczytać trzeba statystyki, nawet te ich, tych wrogów. Według iskk w Polsce niewiele ponad 80% to osoby ochrzczone, z czego mniej niż 40% to praktykujący. Daje nam to praktykujących i wierzących w katolicyzm mniej niż 1/3. Dlaczego więc my wszyscy POLACY musimy płacić na nich, na katolików, ich fanaberie i fantazje. Niech sami utrzymują swój kościółek, wtedy będzie uczciwie.