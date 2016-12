Hanna Lis wyleci z TVN Style

reklama

Hanna Lis ma pod górkę. Znowu... Jak donosi "super Express", stacja TVN chce zdjąć z anteny program "Bez planu" w TVN Style, prowadzony właśnie przez żonę Tomasza. A przecież już wcześniej Hanna Lis borykała się z gigantycznymi problemami.

Pamiętamy, jak żaliła się po utracie pracy w "Panoramie" TVP2. Mówiła magazynowi Viva!: "Nigdy nie byłam szczególnie rozrzutna, a teraz muszę być bardzo oszczędna, bo od stycznia nie zarabiam, a muszę zapewnić byt dzieciom i mamie".

Potem, jak przypomina "Super Express", zaczęło się poprawiać. Uczestniczyła w show w TVN "Azja i Express", dostała program w TVN Style. Teraz znowu nici... Program "Bez planu" oglądało średnio 44 tysiące widzów - to dla TVN za mało.

Co teraz? My proponujemy pójść za przykładem męża i zostać politykiem. Na Twitterze, oczywiście. Można nawoływać do kodziarskich buntów i rewolt, walczyć z przebrzydłym rządem PiS. A jaka popularność wśród 60-letnich byłych esbeków maszerujących hardo za swoim wodzem Kijowskim!...

bbb/se.pl, fronda.pl

2.12.2016, 11:15