Haniebny spot Koalicji Europejskiej. Zrobią wszystko, by uderzyć w PiS

Jarosław Leśny 11.4.19 11:48

PiS męczy myślących tą groteskową komisją Macierewicza, każda prawdziwa komisja ma realne przełożenie na świadomość społeczną, tutaj jest tylko świadomość iluzji i żadnej konkluzji.Pytano kiedyś członków PiS-u co myślą na temat podkomisji smoleńskiej, jedni unikali odpowiedzi, inni zdawkowo, że sprawę trzeba badać.

Wyobraźcie sobie, że chodzicie 9 lat do lekarza a on was tylko bada i co wizyta wymyśla wam nową jednostkę chorobową bez pewnej diagnozy, niczego wam też nie przepisuje tylko umawia na nastepną wizytę biorąc kasę.

Taki jest właśnie obraz działań Antoniego M.