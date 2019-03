Haniebne słowa o Żołnierzach Wyklętych! ''Mordowali Żydów''

2.3.19 19:47

Jerzy Wójcik, autor książki "Oddział", twierdzi, że Józef Kuraś "Ogień" wydał wyrok śmierci na Jana Wąchałę "Łazika" - dowódcę patrolu AK wynajętego do ochrony Żydów, którzy chcieli dostać się do Palestyny. Wyrok śmierci miał być zemstą za to, że "Łazik" zabił dwóch kupców z Nowego Targu. Ludzie "Ognia" mieli zaatakować "Łazika" w okolicach Krościenka, kiedy ten przewoził Żydów do Czechosłowacji.



Kiedy ludzie wynajęci przez Józefa Kurasia zabili "Łazika", mieli także zastrzelić Żydów, których transportował. Autor książki twierdzi, że kiedy celowali do nich, mieli świadomość, że Żydzi nie mają broni. Jedenaścioro Żydów miało zginąć na polecenie Józefa Kurasia "Ognia". Siedmioro kolejnych zostało rannych. Przed śmiercią wszystkim zabrano pieniądze.



Podwładny Józefa Kurasia "Ognia", wówczas siedemnastoletni Jan Batkiewicz "Śmigły", zeznał podczas przesłuchania, że to właśnie "Ogień" wydał rozkaz, aby strzelać do Żydów. Nie wiadomo, czy podwładny "Ognia" mówił prawdę, czy chciał tylko obciążyć podczas przesłuchań nieżyjącego już dowódcę. Podwładny "Ognia" twierdził nawet, że wypuścił jednego małego chłopca z transportu Żydów na wolność, bo nie miał sumienia, żeby go zabić. Pozostali konali w męczarniach lub byli dobijani. Doniesienia Jerzego Wójcika oburzają zwolenników żołnierzy wyklętych.



Jak napisała "Gazeta Wyborcza", te informacje potwierdził jednak Instytut Pamięci Narodowej. Dr Maciej Korkuć, pracownik krakowskiego oddziału IPN, główny biograf "Ognia", w numerze "Zeszytów Historycznych WiN-u" napisał o zbrodni w Krościenku: "Mamy do czynienia z mieszkańcami Polski zastrzelonymi przez żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego, ludzi w mundurach polskiego wojska. Nie działali oni jako narzędzia tego czy innego systemu totalitarnego."



Do tej zbrodni doszło na początku maja 1946 roku.