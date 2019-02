Handlarz roszczeniami zatrzymany przez CBA

Mirosław B. został już zatrzymany do tej sprawy 6 lutego br. przez CBA. Po zakończeniu czynności trafi do Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu, gdzie usłyszy uzupełnione zarzuty o charakterze korupcyjnym związane z decyzjami administracyjnymi dotyczącymi kolejnych reprywatyzowanych nieruchomości warszawskich.