Handelsblatt: Niedobry PiS dba jedynie o polskie interesy

Niemcy są przerażeni, bo polski rząd dba o... polskie interesy! Ekonomiczny dziennik "Handelsblatt" ubolewa nad kursem przyjętych przez "nacjonalistów z PiS". Dlaczego? Bo polska polityka, stawiająca na pierwszym miejscu Polskę i Polaków, może zaszkodzić międzynarodowym gigantom...

"Handelsblatt" pochyla się nad sprawą francuskich śmigłowców, których nie chce kupić rząd PiS. "Populistyczna partia PiS obrała w polityce gospodarczej kurs dbania przede wszystkim o polskie interesy. PiS podkreśla, że przedsiębiorstwa produkujące w Polsce będą w przyszłości faworyzowane przy udzielaniu zleceń. Taki nacjonalistyczny kurs podoba się zwolennikom PiS-u, przy czym nie przeszkadza im to zupełnie, że są zrywane wstępne umowy zawarte przez poprzedni rząd" - skarży się "Handelsblatt" cytowany w polskim tłumaczeniu przez "Deutsche Welle".

Dziennik cytuje następnie niemieckich ekspertów, którzy apelują o unikanie głośnej krytyki kursu Polski, tak, by przypadkiem nie zaszkodziło to niemieckiej gospodarce i interesom Berlina nad Wisłą. Bo dla "nacjonalistów z PiS" wszelka krytyka z Niemiec to "woda na młyn", ostrzega "Handelsblatt".

Przerażające! Polski rząd chce dbać o polskie interesy... Faktycznie, od 25 lat czegoś takiego nie było. Niemieckie przerażenie dla nas, Polaków, powinno być najlepszą wskazówką: sprawy idą w dobrą stronę!

20.02.2017, 13:00