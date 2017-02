Hamburg: Podpalono dwóch bezdomnych Polaków

reklama

W Hamburgu nieznani sprawcy podpalili dwóch bezdomnych Polaków. To kolejny taki przypadek. Wcześniej w Berlinie za podpalenie odpowiadała grupa młodych muzułmanów. Kto tym razem "zabawił się" kosztem ubogich Polaków?

Do podpalenia doszło 31 stycznia. Mężczyźni nocowali na parkingu Höhe Brücke C w pobliżu portu. W nocy ok. 2:30 ktoś podpalił ich legowiska. Bezdomni doznali poparzeń i mimo interwencji straży pożarnej musieli trafić do szpitala. Policja twierdzi powołując się na świadków, że sprawca miał około 30 lat i był w ciemnych ubraniach.

1.02.2017, 9:35