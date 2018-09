Hamburg pod butem islamu. Tak upadają Niemcy!!!

Oto kolejny dowód na upadek Niemiec, które tak jak większość krajów Europy zachodniej wyrzekają się wiary w Chrystusa. W Hamburgu w najbliższą środę w budynku dawnego zboru ewangelickiego otwarty zostanie meczet.

Nigdy wcześniej nie doszło do podobnej sytuacji. Świątynia, którą wzniesiono w 1961 roku, przez 41 lat służyła ewangelikom w Hamburgu. Teraz zaś będą się w niej odbywały modły muzułmanów. W 2002 roku zbór został zdesakralizowany oraz sprzedany przedsiębiorcy – po 10 latach odsprzedał go muzułmańskiej gminie Al-Nour, do której należą umiarkowani wyznawcy islamu.

Pieniądze (5 mln euro) na przebudowę pochodziły z datków oraz subwencji władz Kuwejtu (1,1 mln euro). Na wieży dawnej świątyni chrześcijańskiej zamiast krzyża znajduje się teraz złoty napis „Allah”.

To niezwykle wymowne wydarzenie, które dowodzi, że duchowa próżnia nie ma prawa się utrzymać i w miejsce odrzuconego przez Niemców Chrystusa z pełną mocą wchodzi islam. Europo, czas się obudzić!

dam/dw.com/pl,Fronda.pl