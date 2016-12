Hambura: Polski wymiar sprawiedliwości wstaje z kolan

reklama

„To jest przełomowa decyzja, przełomowe orzeczenie Sądu Apelacyjnego, pierwsze takie, gdzie widać, że polski wymiar sprawiedliwości wstaje z kolan, nie boi się już teraz trudnych tematów polsko-niemieckich” – mówił na antenie „Aktualności dnia” w Radio Maryja Mec. Stefan Hambura. Odnosił się tym samym do orzeczenia Sądu Apelacyjnego w Krakowie, który zasądził telewizji ZDF przeprosiny na łamach własnej strony internetowej za użycie sformułowania „polskie obozy zagłady”.

„Chciałbym skorzystać z tego, że mogę się na ten temat wypowiedzieć i podziękować panu Tenderze za tą wolę walki, jak również podziękować panu mecenasowi Obarze, że tak długo o to też walczył i pilotował, bo to jest też ich osobisty sukces” – mówił na antenie radia Mec. Hambura.

Prawnik zauważył, że jest to precedens, który może mieć wpływ na to, że tego typu sformułowania przestaną być lekkomyślnie powtarzane:

„To jest przesłanie w kierunku Niemiec. Myślę, że Niemcy teraz zauważą, że takie sprawy trzeba będzie odpowiednio traktować, nie będzie można już do tego się odnosić z pobłażaniem, uzasadniając, że to geografia i tak dalej. Jak trzeba, to strona niemiecka jest bardzo dokładna i myślę, że teraz też trzeba dopilnować ze strony Polski, żeby tak samo zachowywała się w sprawach polskich, dotyczących drugiej wojny światowej, dotyczących wywołania drugiej wojny światowej przez Niemcy za czasów Hitlera”

dam/radiomaryja.pl,Fronda.pl

23.12.2016, 9:20