Hamasowcy pracują dla... ONZ

reklama

Fot. Ralmon Ribera via Flickr, CC BY 2.0 reklama

Muhammad al-Jamassi, inżynier zatrudniony przez UNRWA, agencję ONZ działającą na rzecz uchodźców palestyńskich, został wybrany na członka Biura Politycznego Hamasu

Jamassi pełnił różne role w strukturach tej organizacji terrorystycznej już od 2007 roku, m.in. w departamencie public relations oraz w stowarzyszonych organizacjach charytatywnych. Obecnie jest przewodniczącym zarządu w dziale inżynierii UNRWA w centralnej Gazie i nadzoruje wszystkie lokalne projekty agencji związane z infrastrukturą.

Inny pracownik UNRWA, Suhail al-Hindi, został wybrany do władz Hamasu z Jabalii w północnej Gazie”. Od 2012 roku był przewodniczącym związku pracowników UNRWA oraz dyrektorem szkoły podstawowej w Strefie Gazy. UNRWA początkowo zaprzeczała przynależności Hindiego do Hamasu, twierdząc, że agencja „nie odkryła ani nie otrzymała dowodów przeciwko zeznaniu pracownika, według którego nie został on wybrany do biura politycznego”. Organizacja powołała się na zapewnienia Hindiego, który twierdził, że „nie ma żadnego związku z tą kwestią”.

Trzy dni później rzecznik UNRWA Chris Gunness ogłosił, że Hindiego zawieszono ze względu na “istotne informacje”, które otrzymała agencja. Podkreślał, że decyzja zapadła niezależnie od nalegań Izraela.

Izrael od dawna twierdził, że część palestyńskich pracowników UNRWA wspiera terroryzm i rozprzestrzenia w internecine treści antysemickie.

Organizacja pozarządowa UN Watch, monitorująca działania ONZ, opublikowała raport zawierający zrzuty ekranu z profili Facebooka czterdziestu pracowników szkół UNRWA, którzy „nawołują do terroryzmu i antysemityzmu, m.in. poprzez umieszczanie filmów zaprzeczających holokaustowi czy zdjęć sławiących Hitlera”.

W 2015 roku Stany Zjednoczone przeznaczyły na działalność UNRWA 380 mln dolarów.

ZA:EUROISLAM.PL

dam/euroislam.pl



28.03.2017, 16:00