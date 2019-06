,,Halo IKEA, wysłaliście broszurkę o LGBT do Arabii Saudyjskiej?''. Internet komentuje wyrzucenie pracownika

Mateusz 29.6.19 18:29

Skoro zaczęliśmy się obrzucać się fragmentami, z tego złego koranu, to może coś z waszego pisma ''świętego''. Nie trzeba było długo szukać



Księga Powtórzonego Prawa 13:7-12

''Jeśli cię będzie pobudzał skrycie twój brat, syn twojej matki, twój syn lub córka albo żona, co na łonie twym spoczywa albo przyjaciel tak ci miły, jak ty sam, mówiąc: «Chodźmy, służmy bogom obcym», bogom, których nie znałeś ani ty, ani przodkowie twoi - jakiemuś spośród bóstw okolicznych narodów, czy też dalekich od jednego krańca ziemi do drugiego - nie usłuchasz go, nie ulegniesz mu, nie spojrzysz na niego z litością, nie będziesz miał miłosierdzia, nie będziesz taił jego przestępstwa. Winieneś go zabić, pierwszy podniesiesz rękę, aby go zgładzić, a potem cały lud. Ukamienujesz go na śmierć, ponieważ usiłował cię odwieść od Pana, Boga twojego, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Cały Izrael, słysząc to, ulęknie się i przestanie czynić to zło pośród siebie.''



Wychodzi na to, że koran niewiele się różni od Biblii pod względem instrukcji pod tytułem ''Jak postępować z niewiernymi''.



Źródło:

