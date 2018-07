Halina Łabonarska fascynująco interpretuje „Dzienniczek” św. Siostry Faustyny, dzieło przetłumaczone na 80 języków!

„Dzienniczek” św. Siostry Faustyny to najczęściej tłumaczone polskie dzieło na świecie, częściej nawet niż „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza. To perła literatury mistycznej, proroczej, zawierająca także wiele odniesień do Polski i Polaków. Lektura, która człowieka porusza w samej głębi duszy. Pan Jezus z Siostrą Faustyną obcował bezpośrednio i bezpośrednio do niej przemawiał, a ona, z pozoru prosta dziewczyna, po czterech klasach podstawówki, umiała to wszystko przetworzyć na materię literacką, którą się czyta jednym tchem. A tym razem się słucha – 30 godzin!

W sposób poruszający, choć spokojny i mądry przedstawia nam „Dzienniczek” sama Halina Łabonarska, aktorka wybitna, ale też osoba głęboko wierząca. Razem z nią przeżywamy spotkania św. Faustyny z Jezusem. Halina Łabonarska swym pięknym, charakterystycznym głosem prowadzi nas po kolejnych kartach „Dzienniczka”, a rytm jej narracji staje się przewodnikiem po tajemnicy Bożego Miłosierdzia.

W „Dzienniczku” polska święta opisała swoje niezwykle głębokie życie duchowe, sięgające samych szczytów zjednoczenia z Bogiem w zaślubinach mistycznych, opisywała zmagania i walkę ze słabościami ludzkiej natury oraz trudy związane z prorocką misją.

Dzięki wydaniu w formie audiobooka i zachwycającej interpretacji Haliny Łabonarskiej „Dzienniczek” zdecydowanie zyskał na sile przekazu. Trudne nieraz dla czytelników, niekiedy wydawać by się mogło enigmatyczne wypowiedzi mistyczki, dzięki niezwykle ostatnio popularnej aktorce (królowa Jadwiga w znanym serialu!) brzmią jasno i logicznie. Przeżycia św. Siostry Faustyny wyrażone w postaci audiobooka, to pełna blasku forma wyznania wiary, której z pewnością może (powinna) posłuchać także osoba niewierząca. Świadectwo zyskało na sile, a „Dzienniczek” stał się drogowskazem życiowym. Odpowiada na pytania jak mimo wielu przeciwności i utrapień żyć, gdzie jest Bóg, dlaczego cierpimy, po co się modlić i jak kochać. Jak postępować wobec tego wszystkiego, co przynosi nam życie.

Dzieło tym bardziej sugestywne, że uzupełnione raz przejmującą, raz kojącą muzyką Piotra Łabonarskiego, syna Haliny. Dzięki muzyce słuchacz zostaje wprowadzony w refleksyjny, modlitewny wręcz nastrój.

Audiobook składa się z trzech płyt, opakowanych w piękne i twarde etui. Zawiera 30 godzin nagrań, bowiem Halina Łabonarska prezentuje całość dzieła św. Siostry Faustyny. A poniżej prezentujemy fragment „Dzienniczka” czytanego przez Halinę Łabonarską:

dam/informacja prasowa