Gwóźdź do trumny Putina

Fot. Gage Skidmore, lic. CC BY-SA 2.0 via Flickr

Nowe technologie łupkowe zabiją przemysł wydobywczy Rosji.

Szef Exxon Mobil, jednej z największych na świecie spółek naftowych mówi, że twierdzenia o końcu ery ropy są bezpodstawne, że to nieprawda, jakoby Stanom Zjednoczonym kończyły się surowce i że niebawem wejdziemy w nowy etap rewolucji łupkowej.

Darren Woods zapowiada, że już niebawem jego spółka zainwestuje w USA 20 mld dol. w wielki projekt rafineryjny. Wszystko dzięki rewolucji łupkowej.

Niedawno Exxon nabył 275 tys. akrów gruntów w stanie Nowy Meksyk w miejscu gdzie szacuje się możliwość wydobycia 20 mld baryłek ropy. Jak pisze Teresa Wójcik z serwisu BiznesAlert.pl, część przejęta przez Exxon Mobil należy do najbogatszych złóż łupkowych w Stanach Zjednoczonych i jest uważana za jedno z wogóle najbogatszych złóż ropy na świecie.

W tej chwili trwają pracę przygotowawcze do zwiększenia wydobycia ropy na tym obszarze. Jeśli plany Exxon mobil się powiodą, a wszystko na to wskazuje, będzie to potężny cios w Rosję i tak znajdującą się już w bardzo trudnej sytuacji pod względem wydobycia ropy naftowej, co ma związek z niskimi cenami na rynkach. Exxon wydobywając ropę przy użyciu swojej technologii, może znacząco zmniejszyć koszty, a tym samym być bardziej konkurencyjny na rynku.

emde/biznesalert.pl

8.03.2017, 8:32