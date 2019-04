Gwiazdowski mocno uderza w Kaczyńskiego. Chodzi o ''piątkę prezesa''

Jak Bóg chce kogoś pokarać, to mu rozum odbiera – miał powiedzieć Robert Gwiazdowski. Ekonomista i kandydat do Parlamentu Europejskiego bardzo negatywnie ocenił prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

"Jak Bóg chce kogoś pokarać, to mu rozum odbiera. Jak Jarosław Kaczyński powiedział 100 zł na tucznika i 500 zł na krowę w przededniu strajku nauczycieli, to chyba Bóg go opuścił" - stwierdził Gwiazdowski.

"Jeżeli nauczyciel dostaje 3000 zł netto, to jego praca jest warta 5000 zł - państwo 2000 zł zabrało. Jak będziemy dawać podwyżki nauczycielom, to one będą pochodziły z podatków, które pobierzemy od nauczycieli. To jest absurd" - miał powiedzieć Gwiazdowski na antenie Polsat News.