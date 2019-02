Gwiazdor disco polo odejdzie z PSL?'Idą z aborcjonistami, lewakami, komunistami'

Lider zespołu Bayer Full, Sławomir Świerzyński jest od lat związany z Polskim Stronnictwem Ludowym. Gwieździe disco polo nie podoba się jednak kierunek, w którym zmierzają Ludowcy, dołączając do Koalicji Europejskiej, a więc idąc do wyborów do Parlamentu Europejskiego ramię w ramię z lewackimi czy postkomunistycznymi ugrupowaniami.