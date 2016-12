Gwałty i napady? Dla imigrantek to niestety chleb powszedni!

reklama

W Stuttgarcie i okolicach w ośrodkach dla uchodźców dokonano 180 gwałtów, napaści i kradzieży, których ofiarami padły kobiety albo dzieci.

Wzrastająca liczba kobiet, w tym nieletnie panny młode, ucieka z centrów dla uchodźców, żeby szukać schronienia w ośrodkach dla maltretowanych kobiet. Miejscowe władze przyznają, że liczba nie zgłoszonych spraw jest znacznie większa. Dwadzieścia niemieckich ośrodków pomocy dla kobiet już otwarło swoje drzwi dla maltretowanych kobiet i dzieci uchodźców. Poszkodowane kobiety pochodzą z Syrii, Afganistanu i Iraku. W swoich ojczyznach były bite, zniewolone i przekazywane z jednych męskich rąk do następnych.

Dużą część problemu stanowi niezdolność muzułmańskich mężczyzn do akceptacji wolności, którą Zachód gwarantuje ich żonom, córkom i siostrom. W krajach ich pochodzenia, kobiety uważa się za własność, której można używać i bić do woli. Szok kulturowy na widok zachodnich kobiet manifestujących swoją niezależność często prowadzi do przemocy. Jednym z przykładów tego mechanizmu jest sprawa Syryjczyka skazanego na dożywocie za usiłowanie zabójstwa. Mężczyzna wyrzucił troje swoich dzieci przez okno z pierwszego piętra kwatery w ośrodku dla uchodźców, ponieważ denerwowała go „niezależność” okazywana przez żonę od momentu przyjazdu do Niemiec.

„Pracownicy centrów dla uchodźców ciągle proszą o nowe miejsca w ośrodkach dla kobiet i dzieci”, mówi Sylvia Haller, rzeczniczka autonomicznej sieci przytułków w Badenii-Wirtembergii. W uniwersyteckim mieście Heidelberg 50 kobiet i 58 dzieci zdołało uciec przed brutalnymi mężami i agresywnymi teściami. Niestety kolejnych 135 kobiet i 155 dzieci odesłano z kwitkiem z powodu braku miejsc. W Giessen w pobliżu Frankfurtu 15 kobiet w jednym tylko obozie dla uchodźców złożyło w miejscowej policji doniesienia o gwałtach i innych formach wykorzystywania seksualnego.

Yadav, centrum kryzysowe dla młodych kobiet zagrożonych przymusowym małżeństwem lub „przemocą w imię honoru” z siedzibą w Stuttgarcie, przewiduje pogorszenie sytuacji na przestrzeni kilku najbliższych lat. Gwałtownie wzrastająca liczba napaści seksualnych wśród uchodźców zmusiła rząd Angeli Merkel do przeznaczenia 190 milionów euro na walkę z tym problemem. Ministerstwo do spraw Rodziny, Osób Starszych, Kobiet i Młodzieży (BMFSFJ – Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend) ma dostarczyć pieniądze na program zmierzający do zagwarantowania lepszej ochrony najbardziej zagrożonym, przez przebudowanie istniejących ośrodków w taki sposób, żeby zagwarantować prywatność kobietom i nieletnim.

Policja od dawna informuje o skali problemu, jednak w przepełnionej polityką atmosferze otaczającej całą kwestię uchodźców przyjeżdżających do Niemiec, problem przemocy względem kobiet i dzieci pozostał nierozwiązany. “Zdajemy sobie sprawę, że kobiety i dzieci w obozach nie są chronione przed przemocą i napaściami na tle seksualnym i dlatego właśnie musimy to zmienić. Chodzi tu nie tylko o pracowników, ale również zmiany strukturalne, takie jak zamykane kwatery i oddzielne sanitariaty. Dla dzieci i młodzieży potrzebujemy też pomieszczeń do zabawy i nauki” – powiedział urzędnik ministerstwa Ralf Kleindiek.

Za wzrost liczby napaści odpowiedzialny jest nierzadko alkohol. Wielu nieobytych z nim muzułmanów zaczyna go nadużywać, co często prowadzi do tragedii. Środkiem zaradczym ma stać się zakaz wnoszenia napojów wysokoprocentowych do ośrodków dla uchodźców w całym kraju.

Kolejnym działaniem wymierzonym w problem ataków o podłożu seksualnym jest seria szkoleń pracowników ponad 100 obozów i centrów dla uchodźców, przeprowadzanych przez ekspertów UNICEF.

Około 3,5 miliona euro z puli pomocowej zostanie wydanych na stworzenie specjalistycznych ośrodków dla ofiar gwałtów i tortur. Rząd powołał również specjalną grupę, która zajmie się problemem małżeństw nieletnich. Setki, jeśli nie tysiące przybyłych do Niemiec w ciągu ostatniech 18 miesięcy migrantów stanowiły młodociane panny młode. Związki te dozwolone były w ich ojczyznach, jednak w Niemczech, za wyjątkiem specjalnych przypadków, prawo pozwala na zawarcie związku małżeńskiego dopiero od 18 roku życia.

