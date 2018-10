gwałcili zakonnice na sprofanowanych ołtarzach;

Bóg dawał Francji szansę, ale szli i idą na zatracenie

tańczą w ruinach swych katedr? Bóg ten kraj wypuści z Swej ręki;

poniosą konsekwencje swoich strasznych czynów

choć zawsze jest szansa: "Posiejcie sobie sprawiedliwość, a zbierzecie miłość"

Francja była jak dorodny krzew winny, przynosiła wiele owoców: lecz gdy owoc jej się mnożył, wzrastała liczba ateistycznych ołtarzy

"Ich serce jest obłudne, muszą pokutować!"

im lepiej działo się w kraju, tym wspanialsze budowano piramidy, pogańskie łuki triumfalne, w końcu na jej ziemi zaczęto stawiać obcych bogów meczety

Bóg ich ołtarze rozwali i stele powywraca

"Ciernie i osty wyrosną na ich ołtarzach."

zniszczenie, upadek nadchodzi, bo nie bali się Pana, odtrącili Jego żebrzącą miłości rękę

wtedy On odwróci się od nich, żeby do siebie przyszli, żeby do rzeczywistości wrócili

a wracając do rozumu, patrząc na zgwałcone na ulicach kobiety, na dzieci prawdzie wykradzione, powiedzą górom: Przykryjcie nas! a wzgórzom: Padnijcie na nas!

"Posiejcie sobie sprawiedliwość, a zbierzecie miłość"

my nie możemy nad Francję się wynosić

Faustyna ostrzegała Warszawę, była służącą parę lat, widziała co robili faceci z pieniędzmi z biednymi dziewczynami oderwanymi od ojców, od rodzin

Warszawa nie pokutowała, kamień z niej nie został na kamieniu, choć najdzielniejsze ją w '44 polskie broniło pokolenie

mężczyzn i kobiet, chłopców, dziewczynek i dzieci

"Posiejcie sobie sprawiedliwość, a zbierzecie miłość"

dziś nie jest inaczej: idę na wieczór poetycki Tomka Budzyńskiego, na rogu - Nowy Świat / Foksal, w biały dzień o 18.00, zaczepia mnie nieszczęsna dziewczyna o ciele piękniejszym od swojego wnętrza,

jej nieszczęściem jest być zbyt piękną, w stosunku do słabości swego charakteru

warszawskie centrum od dwudziestu lat zaścielone jest ulotkami z reklamami burdeli

Warszawa nie pokutuje, kamień z niej znów nie zostanie na kamieniu?

"karczujcie nowe ziemie! Nadszedł czas, by szukać Pana, aż przyjdzie, by sprawiedliwości was nauczyć."

czas na Powstanie Warszawskie 2.0

karczujmy nowe ziemie, nowych misjonarzy szukajmy

"Zawsze szukajcie Bożego oblicza"

rozsławiajmy Jego cuda, rozmyślajmy o Panu i Jego potędze

"synowie Jakuba, Jego wybrańcy"

"Bliskie jest królestwo Boże"

Nawracajmy się i wierzmy w Dobrą Nowinę o Zbawieniu

zbawienie jest w Imieniu Jezusa

znaleźliśmy

znalazłeś?

kogo Bóg powołał, temu udzieli władzy i pośle głosić Chrystusa

grzesznikom

takim, jakimi my jeszcze miesiące, tygodnie, dni temu byliśmy

"udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości"

jest czas szukania Pana

potem

jest czas misji

czynienia za dość za swoje długi

za swoje grzechy i słabości

"Posiejcie sobie sprawiedliwość, a zbierzecie miłość"

Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię o Dobrym i Wszechmocnym Bogu

głośmy jego cuda

te, których sami doświadczyliśmy

"niech się weseli serce szukających Pana"

udzielił im władzy

"Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie."

Robert Tekieli/Facebook