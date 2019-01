GW zmienia linię polityczną? PiS mocno o 'taśmach Kaczyńskiego'

–"Jesteśmy trochę zaskoczeni, że „Gazeta Wyborcza” publikuje laurkę naszego lidera, prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Nie wiemy, czy to oznacza, że zmienia się linia polityczna gazety. Z tego tekstu wyłania się obraz polityka niezwykle kompetentnego, w zakresie ekonomii i prawa. Prawa to nie jest zaskoczeniem, bo wszyscy wiemy, że prezes ma doktorat z prawa, ale tutaj też wykazuje świetną orientację w sprawach ekonomicznych, co też nie jest zaskoczeniem, bo przecież był premierem rządu"- ocenił wicemarszałek. Jak dodał, gdyby Prawo i Sprawiedliwość dysponowało "jakimiś mediami papierowymi, dziennikami", pokusiłoby się o przedruk artykułu Czuchnowskiego i Iwony Szpali, aby "Polacy mieli większą możliwość niż tylko czytelnicy „Gazety Wyborczej” przekonać się, jak prezes naszej partii funkcjonuje zgodnie z prawem i jak jest uczciwy".