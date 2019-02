GW publikuje fakturę dla Srebrnej. ,,Wy sobie z czytelników żarty robicie?''

Ciąg dalszy „bomb” „Gazety Wyborczej” w sprawie Jarosława Kaczyńskiego i spółki Srebrna. Tym razem GW opublikowała fakturę wystawioną dla spółki Srebrna, co ma być odpowiedzią na słowa premiera Morawieckiego. „Premierze, oto faktura dla srebrnej” - grzmi „Wyborcza”. Szybko jednak przypomniano redaktorom GW pewne podstawowe fakty. I znowu kapiszon!

Premier Morawiecki wzywał austriackiego biznesmena, który oskarżał prezesa PiS o oszustwo, by ten pokazał fakturę. „Wyborcza” poczuła się wywołana do tablicy i opublikowała w dzisiejszym numerze fakturę wystawioną spółce Srebrna. Internauci przypomnieli jednak redaktorom z Czerskiej, że sama faktura nie jest jeszcze podstawą do zapłaty.