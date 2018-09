GW prostuje: Nie było radomskiego ,,układu PiS''

„Gazeta Wyborcza” zamieściła na swoich stronach internetowych sprostowanie, w którym przyznała, że informacje o rzekomym układzie w Radomiu, który zorganizować mieli politycy PiS, są nieprawdziwe. Autorem oświadczenia w sprawie jest poseł Andrzej Kosztowniak, były prezydent Radomia w latach 2006-2014.

Podkreśla on:

„Nieprawdziwe są wiadomości w postaci sugestii, opublikowane przez portal Wyborcza.pl w dniu 30.8.2018 r., w artykule pt. »Układ radomski PiS (...)«, że: 1. przyjmowałem od osoby określonej jako »Roman S.« jakiekolwiek korzyści majątkowe. W szczególności nie otrzymywałem łapówek związanych z przeprowadzeniem inwestycji objętych zamówieniami publicznymi Urzędu Miasta Radomia”.

Dodał też, że informacje przytoczone w artykule Wojciecha Czuchnowskiego i Mariusza Gierszewskiego z Radia ZET:

„[…] Następujące inwestycje nie były prowadzone przez Miasto Radom i nie miał z nimi związku – nie były to inwestycje samorządowe Radomia, ani majątek Radomia: zakup Techmatrans – było to przedsiębiorstwo państwowe pod nadzorem Skarbu Państwa; rozbudowa i modernizacja Fabryki Broni „Łucznik” – to inwestycja w przedsiębiorstwie państwowym; rozbudowa i modernizacja Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – to inwestycja w służbie państwowej nie podlegającej Miastu; inwestycje w szkole w Kłudnie, Centrum Kulturalno-Artystycznym w Kozienicach, Mazowieckim Centrum Medycznym, kompleksie sportowym w Makowie Mazowieckim; hali sportowej w Pabianicach – to inwestycje innych jednostek samorządu terytorialnego, niż Radom; roboty budowlane przy Centrum Onkologii Ziemi Radomskiej – to całkowicie prywatna inwestycja”.

„Gazeta Wyborcza” twierdziła, że CBA w 2016 roku było w posiadaniu materiału do postawienia zarzutów korupcyjnych dwóm posłom PiS – Kosztowniakowi oraz Krzysztfowi Sońcie, jednak sprawa została wyciszona po zmianie władzy, z kolei funkcjonariusz ją prowadzący odszedł ze służby. Wyborcza.pl pod oświadczeniem dodaje też, że w środę ma się ukazać odpowiedź autora.

dam/wyborcza.pl,TVP.Info