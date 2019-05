,,GW'': Abp Głódź ukrywał księdza pedofila

15-letnia Ola poszła do spowiedzi, a w konfesjonale ksiądz Mirosław Bużan namówił ją, by o swoich problemach porozmawiała z nim na plebanii. Następnego dnia przyszła do księdza, który podał jej wódkę z sokiem i zmusił, by usiadła mu na kolanach. Potem - zdaniem ''GW" - zaczął obłapiać, całować i wsunął rękę pod jej bluzkę.