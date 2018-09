Guział wiceprezydentem u Jakiego to chyba jakiś kiepski żart

Kandydat PiS na prezydenta Warszawy Patryk Jaki na swojego wiceprezydenta - odpowiedzialnego za sprawy: kultury (w tym i teatr, który wystawił „Klątwę”, czy galerie wystawiające antykatolickie bluźniercze eksponaty), imprez masowych (czyli dotacji dla imprez gejowskich, gender, feministycznych, wielokulturowych), kontakty z przedsiębiorcami i za sprawy społeczne (finansowanie in vitro) - nominował Piotra Guziała, który rządząc Ursynowem wspierał imprezy gejowskie, oficjalnie popierał paradę gejów, a co ciekawsze w 2017 roku wstąpił (jak informuje Wikipedia i media) do partii Ruch Sprawiedliwości Społecznej Piotra Ikonowicza, która to wspólnie z Komunistyczną Partią Polski świętuje różne lewicowe okazje.

W grudniu 2014 opisałem lokalną koalicje PiS i komitetu Guziała na Ursynowie. W swoim artykule przytoczyłem informacje z portalu Wyborcza.pl według której „cztery lata temu Platformę bardzo zabolała strata władzy na Ursynowie. Przez pełną kadencję dzielnicą rządziła koalicja Prawa i Sprawiedliwości z lokalnym komitetem Nasz Ursynów, założonym przez Piotra Guziała”. W artykule odwołałem się też do pochodzącego z 2013 roku zaproszeniu na Tydzień Równości, które ukazało się na gejowskiej stronie „Parada Równości”. W ogłoszeniu tym z 2013 roku można przeczytać, że „w dniach 23-30 maja br. Urząd Dzielnicy Ursynów [rządzony przez komitet Guziała i PiS] zaprasza do udziału w czwartej edycji Tygodnia Równości na Ursynowie. W tym roku przygotowaliśmy dla mieszkańców kilka interesujących wydarzeń, których celem jest promowanie postaw równościowych. (…) Wydarzenie zostanie zainaugurowane (...) przez burmistrza Ursynowa Piotra Guziała wciągnięciem tęczowej flagi na maszt przed Ratuszem Dzielnicy Ursynów. Bezpośrednio po otwarciu Tygodnia Równości zapraszamy na debatę „Samorząd terytorialny – czy powinien angażować się w promowanie równości?””.

W szczegółowym programie Tygodnia Równości na Ursynowie 2014 opisane były takie imprezy jak; „Otwarcie wystawy „Projekt Berlin-Yogyakarta” (…) Celem projektu „Berlin – Yogyakarta” jest przypomnienie historii prześladowań gejów, lesbijek, osób biseksualnych i transgenderowych przez nazistów podczas ich panowania w Europie oraz podkreślenie, że prawa człowieka są niezbywalną własnością wszystkich ludzi, również osób nieheteroseksualnych. Międzynarodowy turniej piłki siatkowej drużyn LGBT (…) Przejazd burmistrza i innych urzędników na wózku inwalidzkim po Ursynowie (...) Pokaz filmu”. W samej gejowskiej paradzie brał udział tir z naczepą obwieszony banerami (współzarządzanej przez PiS) dzielnicy Ursynów.

W czerwcu 2015 opisałem to, że w skład komitetu honorowego Parady Równości wszedł Piotr Guział (wraz z takimi osobami jak: Krystyna Janda, Krystyna Mazurówna, Jerzy Vetulani, Jacek Kochanowski, Monika Płatek, Katarzyna Piekarska, Wojciech Olejniczak, Leszek Miller, Bożena Chołuj, Paulina Piechna-Więckiewicz, Kazimiera Szczuka, Magdalena Środa, Joanna Senyszyn, Janusz Palikot, Katarzyna Olszewska, Robert Biedroń, Jan Marek Hartman,, Genowefa Grabowska, Bartosz Dominiak, Dariusz Jemielniak, Krystian Legierski, Anna Grodzka, Marek Borowski, Janusz Marchwiński, Sebastian Wierzbicki, Sylwia Chutnik, Paweł Golik, Piotr Pacewicz, Grzegorz Napieralski, Paulina Młynarska, Ramona Rey, Wanda Nowicka, Agnieszka Szulim).

Celem Parady Równości, w której komitecie honorowym znalazł się (przyszły wiceprezydent Jakiego) Piotr Guział było: wprowadzenie „uregulowań prawnych ułatwiających proces medycznego i prawnego potwierdzenia płci osobom transpłciowym”, „regulacji prawnych w sprawie przestępstw motywowanych nienawiścią i nienawiści wobec osób LGBTQ”, rozszerzacze „przepisów dotyczących mowy nienawiści o kwestie dotyczące tożsamości płciowej i orientacji seksualnej oraz skuteczne egzekwowanie już istniejących regulacji”, prawo małżeństw dla gejów, zniesienia barier dla imigracji nieograniczonej liczby cudzoziemców do Polski, pro gejowska gender indoktrynacji w szkole, tak zwana edukacja seksualna, usunięcie z debaty publiczne homofobicznych poglądów.

Kandydat na wiceprezydenta Warszawy, u boku Patryka Jakiego, Piotr Guział był od 1997 roku działaczem Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej (partii powstałej z PZPR), od 1999 roku Sojuszu Lewicy Demokratycznej (który powstał z SdRP), przewodniczącym Stowarzyszenia Młodej Lewicy Demokratycznej na Mazowszu, inicjatorem zjednoczenia młodzieżówek lewicowych w Federację Młodych Socjaldemokratów. W 2001 usiłował zostać posłem z listy SLD-UP. W 2005 roku współtworzył (z byłymi politykami Unii Wolności) Partie Demokratyczną, W 2006 roku wstąpił do Socjaldemokracji Polskiej i ponownie został radnym. W 2007 usiłował zostać posłem z listy Lewicy i Demokratów, a w 2009 europarlamentarzystą z listy Porozumienia dla Przyszłości – CentroLewica. W 2010 roku ponownie został radnym a potem burmistrzem Ursynowa (poparła go koalicja w skład której wchodził PiS). W 2014 zajął trzecie miejsce w wyścigu o fotel prezydenta stolicy i w drugiej turze poparł kandydata PiS, został też radnym Rady Warszawy. W 2017 roku Piotr Guział przystąpił do partii Ruch Sprawiedliwości Społecznej Piotra Ikonowicza, partia ta wspólnie z Komunistyczną Partią Polski świętuje różne lewicowe okazje.

Wbrew kłamstwom groteskowej opozycji Polska to kraj w którym prawicowy, antykomunistyczny i katolicki elektorat, poprze w wyborach kandydata na prezydenta stolicy, który na swojego wiceprezydenta nominował polityka lewicy wspierającego gejowskie postulaty, działającego w organizacji nie wstydzącej się niezademonstrowania z Komunistyczną Partią Polski.

Jan Bodakowski