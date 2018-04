GUS:Mamy deficyt NAJNIŻSZY w historii Polski

Według wstępnych danych GUS, w zeszłym roku dług i deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych osiągnęły spadek. W porównaniu z rokiem 2016, ograniczenie deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych wyniosło ok. 0,8 proc. PKB.

"W porównaniu do 2016 r. ograniczenie deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych wyniosło ok. 0,8 pkt. proc. PKB, co wynikało przede wszystkim z istotnej poprawy wyniku kasowego budżetu państwa o ok. 21 mld zł"-poinformowało Ministerstwo Finansów. Resort podkreślił w komunikacie, że wpływ na taką sytuację miał przede wszystkim wzrost dochodów budżetowych, m.in. "szereg działań mających na celu odbudowę strumienia dochodów podatkowych i uszczelnienie systemu podatkowego".

Jak podaje GUS we wstępnym szacunku, deficyt sektora instytucji rządowych oraz samorządowych w ubiegłym roku wynosił 1,5 proc. PKB, natomiast dług ukształtował się na poziomie 50,6 proc. PKB.

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że 30 marca 2018 r. jego prezes przesłał do Eurostatu dane dotyczące deficytu i długu (tzw. notyfikacja fiskalna).

W 2015 r. deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych wynosił 2,6 proc., a dług 51,1 proc. PKB, natomiast w 2016 r. odpowiednio 2,3 proc. i 54,2 proc

Dane zostały opracowane zgodnie z metodyką Europejskiego Systemu Rachunków Narodowych (stat.gov.pl). Piotr Bujak, główny ekonomista PKO BP zwraca uwagę, że w 2017 r. deficyt całego sektora finansów publicznych był najniższy w historii Polski, natomiast dług publiczny po raz pierwszy w historii spadł nie tylko w relacji do PKB, ale również w ujęciu bezwzględnym.

yenn/PAP, Twitter Fronda.pl