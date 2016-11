GUS donosi: Niebawem mieszkania w Polsce będą tańsze

reklama

Według wstępnych danych GUS, w okresie styczeń-październik 2016 r. oddano do użytkowania ponad 127 tys. mieszkań, czyli o 9,2 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2015 r., w którym odnotowano wzrost o 1,2 proc.

Z najnowszych danych GUS wynika, że w okresie dziesięciu miesięcy 2016 r. wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym na budowę 174063 mieszkań, tj. o 10,5 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2015 r. (wobec wzrostu przed rokiem o 17,9 proc.). Wzrosła również liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto - do 148656, tj. o 4,3 proc. (wobec wzrostu przed rokiem o 10,5 proc.).

Największy udział (48,8 proc.) w ogólnej liczbie mieszkań oddanych do użytkowania mieli inwestorzy indywidualni, którzy w okresie styczeń-październik 2016 r. oddali do użytkowania 61937 mieszkań, tj. o 3,9 proc. mniej niż przed rokiem (wobec wzrostu w ub. roku o 3,8%). W tej grupie inwestorów w porównaniu z analogicznym okresem 2015 r. odnotowano wzrost liczby mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym - do 82494 mieszkań, tj. o 10,7 proc. (wobec wzrostu przed rokiem o 13,6%). Wzrosła również liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto - do 73513 mieszkań, tj. o 5,1% (wobec wzrostu przed rokiem o 3,9 proc.).

Deweloperzy w okresie dziesięciu miesięcy 2016 r. oddali do użytkowania 60565 mieszkań (co stanowiło 47,7 proc. ogólnej liczby mieszkań oddanych do użytkowania), tj. o 26,4 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2015 r., kiedy notowano wzrost o 3,2 proc. Inwestorzy budujący na sprzedaż lub wynajem uzyskali pozwolenia na budowę 86253 mieszkań, tj. o 8,1 proc. więcej niż przed rokiem (kiedy notowano wzrost o 23 proc.). Odnotowano również wzrost liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto, do 70992 mieszkań, tj. o 1,3 proc. (wobec wzrostu przed rokiem o 19,8 proc.).

W okresie styczeń-październik 2016 r. wzrost liczby mieszkań oddanych do użytkowania odnotowano w siedmiu województwach, w tym największy: w województwie zachodniopomorskim - o 36,7 proc., mazowieckim - o 25,7 proc. i lubuskim - o 19,6 proc. Spadek liczby mieszkań oddanych do użytkowania wystąpił w dziewięciu województwach, w tym największy: w województwie pomorskim - o 9,8 proc., świętokrzyskim - o 6,1 proc. i kujawsko-pomorskim - o 4,8 proc.

W okresie dziesięciu miesięcy 2016 r. wzrost liczby mieszkań, na realizację których wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym zaobserwowano w jedenastu województwach, w tym największy: w opolskim - o 50 proc., świętokrzyskim - o 46,2 proc. i łódzkim - o 43,9 proc. Spadek liczby wydanych pozwoleń lub dokonanych zgłoszeń z projektem budowlanym wystąpił w pięciu województwach: podlaskim - o 18,2 proc., warmińsko-mazurskim - o 17,9 proc., kujawsko-pomorskim - o 2 proc., mazowieckim - o 1,1 proc. i lubelskim - o 0,2 proc.

Wzrost liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto w okresie styczeń-październik 2016 r. odnotowano w dziesięciu województwach, w tym największy: w opolskim - o 31 proc., kujawsko-pomorskim - o 18,6 proc. i śląskim - o 16,3 proc. Spadek liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto wystąpił w sześciu województwach, w tym największy: w lubelskim - o 11,3 proc., małopolskim - o 10,6 proc. i podlaskim - o 7,4 proc.. W województwie mazowieckim (które ma największy udział na rynku budownictwa mieszkaniowego) rozpoczęto budowę 31875 mieszkań, tj. o 12,3 proc. więcej niż przed rokiem.

emde/Źródło: www.kurier.pap.pl

18.11.2016, 17:20