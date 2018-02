Gulasz wieprzowy na zdrowie - i nie bój się cholesterolu

Cholesterol nie ma żadnego wpływu na rozwój miażdżycy czy zawał serca. Wysoki poziom cholesterolu wiąże się dłuższym życiem i mniejszym ryzykiem raka. A zbijanie cholesterolu może prowadzić do zgonu i nowotworów - twierdzi Walter Hartenbach. I dodaje: Obniżanie poziomu cholesterolu we krwi oznacza krociowe zyski dla firm farmaceutycznych, lekarzy i producentów margaryny.

- I nie udało mu się stwierdzić zależności między stężeniem cholesterolu we krwi a rozwoje miażdżycy - mówi dr hab. Adam Gąsiorowski, prodziekan Wydziału Fizjoterapii Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej w Lublinie, lekkoatleta, autor podręcznika "Anatomii funkcjonalnej narządu ruchu człowieka” dla studentów medycyny.

Według niemieckiego naukowca światowy przemysł farmaceutyczny naciska na naukowców i lekarzy, a ci zaniżają prawidłową normę zawartości cholesterolu we krwi do 200 mg/dl.

- Na całym świecie przyjmuje się, że średnia wartość stężenia cholesterolu dla osoby dorosłej wynosi 250 mg/dl - mówi dr Adam Gąsiorowski.

Stężenie cholesterolu jest zależne od obciążenia organizmu. U niektórych osób może wynosić od 300 mg/dl do 350 mg/dl i jest korzystną oznaką wzmożonej witalności organizmu. A nie znakiem choroby.

Cholesterol nie jest śmiertelną trucizną, jak wmawiają nam media - uważa profesor Hartenbach. Jest lipidem niezbędnym do życia. Znajduje się we wszystkich komórkach, wpływa na wiele funkcji życiowych.

Co ma cholesterol do raka?

Według Waltera Hartenbacha cholesterol jest podstawowym składnikiem wszystkich komórek ludzkiego ciała.

Lekarze z kliniki uniwersyteckiej w Monachium ustalili, że wszyscy chorzy z nowotworami mieli bardzo niski poziom cholesterolu we krwi!

- Obniżenie stężenia cholesterolu we krwi zakłóca całą przemianę materii - dodaje Hartenbach.

Poziom cholesterolu nie zależy od tego, co i jak jemy. Zależy od wątroby, która produkuje go tyle, ile w danej chwili organizm potrzebuje. Mało tego. W trakcie obciążenia organizmu poziom cholesterolu we krwi może wzrosnąć do wartości 400 mg/dl.

"Ustalenie wartości cholesterolu na poziomie 200 mg/dl, co skutecznie forsuje przemysł farmaceutyczny, oznaczałoby, że wszyscy dorośli na tej ziemi są chorzy” - czytamy w książce "Mity o cholesterolu”.

Według Waltera Hartenbacha antycholesterolowe szaleństwo jest największą mistyfikacją stulecia. Sprytnie przygotowaną i prowadzoną przez przemysł farmaceutyczny, niektórych lekarzy i producentów margaryny.

Jeżeli przy pomocy zaniżonych norm na poziom cholesterolu wmówi się 80 % dorosłych ludzi, że powinni brać leki na obniżenie cholesterolu - zyski "mafii cholesterolowej” idą w miliardy. A tymczasem górna wartość graniczna poziomu cholesterolu dla osoby w wieku 40-59 lat wynosi 350 mg/dl(za dziennikwschodni.com)

Gulasz z szynki z cukinią, papryką, marchewką i pomidorami

1,5 kg szynki wieprzowej (można użyć również innych kawałków mięsa, np. łopatki)

1/2 kg pomidorów

650-700 gram cukinii

1 duża marchewka

1 i 1/2 dużej cebuli

główka czosnku

2 duże papryki (użyłam czerwonej i białej)

ok.300 ml wrzątku

oliwa

sól morska

pieprz kajeński lub czarny pieprz

papryka słodka

tymianek świeży lub suszony (można użyć innych ziół, np.majeranku)

pęczek natki pietruszki

Następnie dorzucić połowę cukinii oraz marchewkę i wlać wrzątek. Wstępnie doprawić solą, pieprzem kajeńskim i tymiankiem. Dusić na niewielkim ogniu ok. 50 minut, mieszając od czasu do czasu. Następnie dodać paprykę, pozostałą cukinię oraz pomidory. Doprowadzić do wrzenia, zmniejszyć ogień i dusić całość jeszcze około 40 minut. Kiedy mięso będzie już mięciutkie, ostatecznie doprawić gulasz, wcisnąć przez praskę pozostałe ząbki czosnku oraz dodać posiekną natkę pietruszki. Serwować z dodatkową porcją zieleniny.