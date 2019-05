Grzegorz Schetyna przed komisją śledczą ds. VAT: Nie lubię mówić o sobie

- Posiedzenie, które w mojej ocenie i nie tylko mojej, jest czysto polityczne (...) Chodzi o czystą politykę, o to, żeby odwrócić uwagę od kłopotów, które ma PiS - powiedział we wtorek przed sejmową komisją śledczą ds. VAT lider PO, były wicepremier, i były szef MSWiA Grzegorz Schetyna.

– Posiedzenie, które w mojej ocenie i nie tylko mojej, jest czysto polityczne. Byłem szefem MSWiA, wicepremierem w rządzie Donalda Tuska w latach 2007-2009. Jestem 45. świadkiem w tej komisji. Uważam że moje zaproszenie dzisiaj, w tym dniu, 7 maja jest inicjatywą polityczną, niemającą na celu wyjaśnienia kwestii, która była podstawą do powołania komisji, a jednocześnie wpisująca aktywność komisji i moje przesłuchanie w kampanię wyborczą przed wyborami do PE. - mówił Grzegorz Schetyna

- Za tydzień, w przyszłym tygodniu powołana na świadka będzie Ewa Kopacz, później, także w maju, Donald Tusk. Nie ma przypadku, że nasze przesłuchania są wpisane w logikę kampanii i ostatnie dni kampanii. Jeżeli chcieliby państwo wyjaśnień dot. zakresu prac komisji, to mogliśmy przecież spotkać się kilka miesięcy temu lub za kilka tygodni, po kampanii czy też po wyborach – stwierdził

– Był także przez dwa lata szefem CBA, kiedy byłem wicepremierem. Dziwi mnie argumentacja przewodniczącego [Horały], że to techniczne rozmowy i drobni świadkowie, niemający wpływu na pracę komisji, ponieważ chyba nikt inny jak Mariusz Kamiński ma pełną wiedzę odnośnie pracy służby CBA, której był szefem przez te ponad trzy lata i on jak nikt inny ma wiedzę, w jaki sposób współpracowały służby z rządem. - dodawał

– Nieprzesłuchany został Mariusz Kamiński, który był szefem CBA i za czasów PiS i rządów PO-PSL. Przecież on ma wielką wiedzę o tych sprawach czy o ewentualnych nieprawidłowościach, które się wtedy działy. Nie ma go. To sytuacja bardzo klarowna i widzimy państwo PiS w pigułce. Kampania wyborcza, wykorzystywanie instytucji komisji śledczej, wcześniej prokuratury, policji, jak widzieliśmy ostatnio – stwierdził Grzegorz Schetyna