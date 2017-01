Grzegorz Matusiak dla Frondy: 'Pucz' to nie polityka, to śmieszność i wstyd!

reklama

Tomasz Wandas, Fronda.pl: Co Pan Poseł sądzi o okupowaniu przez polityków opozycji fotelu marszałka i mównicy sejmowej?

Grzegorz Matusiak, Klub Parlamentarny PiS: Powiem krótko: to zachowanie nie ma nic wspólnego z polityką, a nawet z zdrowym rozsądkiem. Niedorzeczne jest to co robią politycy opozycji, w szczególności młodzi politycy Platformy Obywatelskiej.

Czemu akurat młodzi politycy PO?

Wydaje mi się, że są po prostu niecierpliwi. Jedni za wszelką cenę chcą jak najszybciej zyskać szacunek wewnątrz swojej partii, drudzy natomiast wykazują brak kompetencji jeżeli chodzi o przygotowanie do wykonywania mandatu posła.

To politycy PO. A co z Nowoczesną i Ryszardem Petru?

Uważam, że ich szef powinien zostać, zwłaszcza, że była to jego decyzja, aby wspierać w tym proteście polityków PO. Widać czarno na białym, że lider Nowoczesnej jedno mówi, a robi drugie. Zarówno lider jak i cała partia pokazuje, że nie zasługują na zaufanie społeczne, nie są w ogóle wiarygodni.

Jak rozwiążecie tę sytuację?

Przede wszystkim trzeba będzie zacząć od Konwentu Seniorów, gdzie zostaną ustalone zasady rozpoczęcia posiedzenia plenarnego Sejmu. W tym momencie muszę powiedzieć, że to co robią dziś parlamentarzyści jest po prostu wstydem, takie zachowanie naprawdę nie przystoi. Zachowują się tak jakby stracili świadomość tego czym jest demokracja.

A zwolennicy KODu? Celebryci, którzy często wypowiadają się o Waszych rządach jako o reżimie, o powrocie do komuny?

Jestem przekonany, że mówią to osoby, które komuny nie przeżyły i nie były obecne na terenie Polski podczas wprowadzania stanu wojennego. Tego typu opinie i porównania są nie na miejscu. Tak nie można się wypowiadać, to obraża naszą historię, przodków, którzy walczyli o nasz kraj. Chcę przypomnieć, że to za czasów PO-PSL strzelano do górników pod Jastrzębską spółką węglową. Górnicy zostali ranni i nikt nie był zainteresowany rozmową z nimi. Wtedy, kiedy mieliśmy do czynienia z manifestacją typowo pokojową, nikt z posłów PO-PSL nie był zainteresowany rozmową z nimi. Dziś ci ludzie, twierdzą, że PiS to totalitaryzm- śmieszność i wstyd!

Ciekawe jest, że telewizja Polska, TVN ma bardzo mało materiałów z tych dni. To obywatele przekazywali sobie informacje co się wtedy działo za pomocą portali społecznościowych.

Czy nie powinniście karać posłów, którzy nie chcą pracować a wręcz tą pracę uniemożliwiają?

Tak, jeśli ktoś nie uczestniczy w posiedzenie Sejmu przy głosowaniach powinien zostać finansowo ukarany, podobnie jak ktoś, kto okupuje fotel drugiej najważniejszej osoby w państwie- marszałka Sejmu i uniemożliwia mu pracę. Wszyscy parlamentarzyści powinni zostać za to nieodpowiedzialne zachowanie ukarani.

Bardzo dziękuję za rozmowę.

4.01.2017, 14:00