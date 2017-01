Grzegorz Matusiak dla Frondy: Sejm nie jest własnością Platformy Obywatelskiej

reklama

Joanna Jaszczuk, Fronda.pl: Wczoraj rano przewodniczący Platformy Obywatelskiej, Grzegorz Schetyna oficjalnie poinformował, że jego ugrupowanie odstąpi od blokowania mównicy. Wcześniej z blokowania mównicy wycofała się Nowoczesna. Jak to możliwe, że ustąpiła nawet Opozycja Totalna?

Poseł Grzegorz Matusiak, PiS: Trochę szkoda, że opozycja tak późno podjęła decyzję o zakończeniu protestu. Posłowie, którzy blokowali mównicę narazili się również na konsekwencje, które będą musieli w niedługim czasie ponieść. Demokracja nie polega bowiem na blokowaniu czyjejś pracy.

Cała sytuacja jest również porażką Platformy Obywatelskiej. Okazuje się bowiem, że to ugrupowanie, będąc obecnie w opozycji, nie potrafi nic zaproponować społeczeństwu, nie jest w stanie nic zrobić dla Polaków. Pokazuje to wyłącznie, że Platforma jest całkowicie niewiarygodna jako opozycja.

Tymczasem politycy PO chwalą się na portalach społecznościowych swoją wygraną w tym sporze... Chodzi zapewne również o to, że Prawo i Sprawiedliwość ustąpiło w sprawie ustawy regulującej pracę dziennikarzy w Sejmie

Na pewno nie jest to sukces Platformy. Uważam, że dużą rolę odegrał tu Marszałek Senatu, Stanisław Karczewski. Trudno bowiem nie zauważyć, że liczba dziennikarzy jest duża, a przemieszczanie się po korytarzach Sejmu pod ostrzałem kamer, prześlizgiwanie się między mikrofonami, stwarza pewien problem dla nas, parlamentarzystów. Warunki, które proponował marszałek były z całą pewnością bardziej dogodne dla pracy dziennikarzy.

Komentatorzy życia politycznego w Polsce od dawna mówią o rywalizacji nie tylko w całej opozycji, ale również w największej partii opozycyjnej, czyli Platformie Obywatelskiej. Wczoraj portal wPolityce.pl, powołując się na rozmowę z jednym z polityków tej partii, informował, że negocjacje w sprawie zakończenia protestu były bardzo burzliwe, a posłowie PO (rozmówca cytowanego przeze mnie portalu nazywa tę grupę parlamentarzystów „młodymi wilkami”), mieli grozić Grzegorzowi Schetynie buntem

Nie chciałbym komentować wewnętrznych spraw Platformy Obywatelskiej, jednak fakt, że atmosfera w tej partii nie jest najlepsza, można było zauważyć na ostatnim posiedzeniu Sejmu. Pan Schetyna będzie miał problemy z utrzymaniem jedności w tym klubie...

25 stycznia Sejm wróci do pracy, ale czy na pewno będzie ona spokojna? Czy możemy spodziewać się powtórzenia wydarzeń podobnych do tych z minionego miesiąca?

Jeżeli tylko poseł Nitras dojdzie do takiego stanu emocjonalnego, jaki powinien cechować parlamentarzystę, to jestem spokojny o dalszą pracę Sejmu. Pan Nitras przeszkadza w posiedzeniach Sejmu. Niemal na każdym z posiedzeń głośno komentował wystąpienia innych posłów, a wygłaszane przez niego opinie często nie były adekwatne do punktu obrad oraz tematu dyskusji czy wystąpień parlamentarzystów. Myślę, że poseł Nitras musi się jeszcze w jakiś sposób „wykurować”...

Podobne zarzuty posłowie Prawa i Sprawiedliwości, a niekiedy również Kukiz'15 formułują wobec posła Michała Szczerby

Tej sprawy nie będę komentował, mogę powiedzieć jedynie, że poseł Szczerba to całkiem zabawna postać...

Wczoraj prezes PiS Jarosław Kaczyński wspominał o konsekwencjach wobec opozycji, dziś natomiast rzecznik Państwa partii, Beata Mazurek poinformowała o tym, że regulamin Sejmu zostanie zmieniony. Jedną z propozycji ma być zwiększenie kar finansowych

Tak, konsekwencje jak najbardziej powinny zostać wyciągnięte. Zachowanie posłów opozycji wywołało dużą destrukcję prac parlamentu. Sejm to nie tylko Platforma Obywatelska, to również przedstawiciele kilku innych ugrupowań, którzy kandydowali do Sejmu po to, aby tam pracować dla Polaków. Tymczasem jedno ugrupowanie opozycyjne zaczyna blokować tę pracę. Budżet państwa to jedna sprawa, ale podejrzewam, że cała sytuacja, jaką mogliśmy zaobserwować 16 grudnia 2016, mogła się wiązać również z ustawą dezubekizacyjną. Przypuszczam, że to był największy problem. Przypomnę, że zbiórka pod Sejmem zaczęła się właśnie w momencie, gdy ustawa dotycząca byłych funkcjonariuszy SB, UB czy też wszystkich Tajnych Współpracowników miała być czytana i procedowana.

