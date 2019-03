Grzegorz Górny: Nowe narzędzie w rękach wrogów Kościoła

Górny przywołuje na początku tekstu sprawę Bretta Kavanaugha, kandydata do Sądu Najwyższego wskazanego przez prezydenta Donalda Trumpa. Kavanaugh został oskarżony o gwałty, które miał popełnić rzekomo w młodości. Przeciwnicy Trumpa domagali się wycofania kandydatury Kavanaugha. Prezydent się jednak nie ugiął. Okazało się ostatecznie, że zarzuty przeciw Kavanaughowi zostały sfabrykowane. Cel był czysto polityczny - nie dopuścić do jego wyborudo Sądu Najwyższego.

Ten sam los spotyka dziś wielu księży. Górny wymienia Polaka, ks. Adama Kuszaja, którego niesłusznie skazano w Czechach, czy też ks. Giogrio Govoniego z Włoch oraz księży Kevina Reynoldsa, Olivera Brennana i Tima Hazelwooda z Irlandii. Autor odwołuje się do tekstu Nicolasa Frankovicha opublikowanego na łamach amerykańskiego konserwatywnego ,,National Review''. Dziś pojawia się dość wysokie prawdopodobieństwo pomyłek sądowych. W sprawach o molestowanie ,,stosuje się teraz niższe standardy dowodowe niż w innych przypadkach'', pisze Górny. Po prostu - kiedyś z góry wierzono sprawcy, dziś raczej ofierze; kiedyś obowiązywało domniemanie niewinności, dziś raczej domniemanie winy. Górny wskazuje, że można mówić wręcz o ,,odwrotności zasady Blackstone'a'' - to znaczy jest dziś lepiej, by skazać dziesięciu niewinnych, niż by jeden winny miał uniknąć kary.