Grzegorz Górny: Księża-homo, księża-agenci. Co kryją archiwa SB?

spederalizowana europa 21.3.19 11:47

Marksistowska wojna ideologiczna trwa . Marksiści bezwględnie wykorzystują tych biednych ludzi

mających problemy z identyfikacją płciową. Widzę tu szansę dla PIS . Należy wyciągnąć rękę do tych

środowisk i szybko opracować program LGBT+++ .

1.Opracować programy terapeutyczne na wzór AA lub terapii grupowej .

2.Rozpowszechniać na szeroką skalę możliwość terapii dla osób z problemami identyfikacji płciowej

3.Tworzenie grup samowspierających się osób podejmujących terapię.

Kilku Specjalistów lekarzy seksuologów i psychologów opracowałoby taki program , który stałby się

odpowiedzią na marksistowske :róbta co chceta , niszczie sobie życie ale na nas głosujta

Wyciągnięcie ręki z realnym programem pomocy do tych ludzi to ograomna korzyść, a wytrąciłoby wiele

argumentów marksistowskim propagatorom LGBT działającym wbrew interesom samych dotkniętych problemami

osób z tej grupy.