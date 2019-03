Grzegorz Górny: Nowa faza ataków na świętego Jana Pawła II

"Stało się, to co zapowiadałem niedawno na łamach tygodnika „Sieci”. Faza ataków na św. Jana Pawła II weszła w nową fazę – pojawiło się żądanie dekanonizacji polskiego papieża, a postulat wysunięty został przez osoby publiczne związane z Kościołem katolickim" - pisze Grzegorz Górny w najnowszym tekście dla portalu wpolityce.pl.

Publicysta w artykule skupia się na tekście autorstwa dwóch działaczek katolickich Christine Pedotti i Annie Soupie. To właśnie one poprzez dziennik "Le Monde" żądają dekanonizacji Jana Pawła II.

"Oskarżenie obu pań kieruje się jednak nie tylko przeciw przestępcom i gwałcicielom (co zrozumiałe), lecz przede wszystkim przeciw „systemowi” oraz „kulturze nadużyć”, które miał rzekomo stworzyć Jan Paweł II poprzez propagowaną przez siebie „koncepcję kobiety”. Ich zdaniem wizja papieża była fałszywa, ponieważ opierała się na postaci Matki Bożej" - pisze górny.

Jak podkreśla Grzegorz Górny, nie sam fakt tego, iż ktoś namawia do dekanonizacji jest głównym problemem. Takowego należy bowiem szukać w fakcie, iż tekst został opublikowany w jednym z największych, opiniotwórczych dzienników we Francji. To oznacza, że można ogłosić oficjalny start nagonki na Jana Pawła II.