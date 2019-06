Grzegorz Górny: Czas, gdy biskupi bali się Boga mamy już za sobą

W swoich słowach odnosił się do broszurki skierowanej do młodzieży pt. „Teoria gender: różnorodność czy totalitaryzm XXI wieku?”, która dołączona została do jednego z magazynów, które w Liverpoolu wydaje miejscowa archidiecezja katolicka. Jej autorzy przestrzegali młodych czytelników przed działającymi w szkołach „edukatorami seksualnymi”, chcącymi narzucić dzieciom swoje antychrześcijańskie wizje. Napisano wprost, że gender to bałamutna ideologia.