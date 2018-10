Grzegorz Długi: metoda przeliczania głosów fałszuje wybory!

"Największym zwycięzcą tych wyborów jest metoda D’Hondta. Kukiz’15 zdobył dwa razy więcej głosów na śląsku niż PSL, a to PSL ma mandat, a nie Kukiz’15. Metoda ta fałszuje proporcjonalność" - przyznał Grzegorz Długi z Kukiz'15 na antenie radiowej Jedynki.



Polityk skomentował wpisy na Twitterze Pawła Kukiza, który sugerował Markowi Jakubiakowi opuszczenie ugrupowania Kukiz'15. - "Paweł (Kukiz przyp. red.) jest inny od reszty polityków, ma dużą wrażliwość i ogromną szczerość, spontaniczność. Każdy wie, że on jest prawdziwy i nie udaje, a wielu ludzi ma dość udawanego optymizmu czy pesymizmu. Niektórzy próbują nakręcić wewnętrzne konflikty pomiędzy posłami, ale spokojnie, w Kukiz’15 każdy zmieści się ze swoimi ideami" - mówił gość audycji.



"Zwolennicy Kukiz’15 nie są entuzjastami takich czy innych układanek osobowych, tylko pewnej idei, która składa się z ludzi o różnych poglądach, ale zespolonych wspólnym celem, czyli zmianami ustrojowymi, które pozwolą dopuścić obywateli do władzy. Gdyby tak cały sejm pracował nad wspólnym dobrem, to inaczej wyglądałaby Polska. Najważniejsze, aby ta idea się przebiła. Chcemy, aby poseł reprezentował obywateli, aby był wyrazisty, a niestety jest dziś najistotniejsze to, co myśli przywódca. To brak demokracji w polityce" - stwierdził poseł.



źródło: PolskieRadio.pl