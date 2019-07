Grzegorz Braun z nową partią. ,,Psy szczekają, a Konfederacja działa dalej''

– My damy sobie radę, niezależnie od tego, ile czasu da nam – czy raczej poskąpi czasu – władza, która wkrótce ogłosi termin wyborów. My damy radę. Sytuacja innych urealni się raptownie. I albo w ostatniej chwili przyjdzie koza do woza, przyjdą ci którzy do tej pory drożyli się i srożyli, a których my kijem nie będziemy gonić – zapewnił Braun