Grzegorz Braun udziela wywiadu ,,Sputnikowi''

Co czyni Grzegorz Braun? W grudniu sieć obiegły zdjęcia, na których prezentował się w towarzystwie Leonida Swiridowa, dziennikarza ,,Sputnika'' wydalonego z Polski. Była z nimi Agnieszka Piwar, pani pisząca dla tegoż samego portalu. Teraz Braun, który kandyduje w wyborach prezydenckich w Gdańsku, zdecydował się udzielić ,,Sputnikowi'' wywiadu.

,,Sputnik'' jest portalem należącym do rosyjskiego rządu. Swoją nazwą w oczywisty sposób nawiązuje do radzieckich sztucznych satelitów Ziemi. Dla tak ,,antyradziecko'' nastawionej osoby jak Braun powinna to być sytuacja nieakceptowalna, ale...