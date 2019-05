Konfederacja ,,upartyjnia się''. Kreml może być zadowolony

Konfederacja po przegranych wyborach do Parlamentu Europejskiego przetrwa - zapewnia Grzegorz Braun. Polityk powiedział, że Konfederacja będzie się "upartyjniać", bo ma stać się narzędziem służącym do organizowania kolejnych akcji politycznych. Kreml może być zadowolony. "Opcja prorosyjska" Janusza Korwin-Mikkego nabiera kolorów.

Braun w opublikowanym 29. maja na youtube nagraniu powiedział, iż Konfederacja będzie swego rodzaju partią techniczną, to znaczy - jej członkowie nie będą zachęcać zwolenników do wstępowania w jej szeregi. Konfederację będą tworzyć różne mniejsze ruchy i to do nich właśnie mają przystępować osoby chcące wesprzeć tę ideę.