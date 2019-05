Grzegorz Braun doniósł do prokuratury na samego siebie!

matis89 31.5.19 13:30

Dlaczego PIS i lewactwo nie jest opcją dla Polaków ? Ponieważ jest już pewna inwazja Rosji i Chin na UE. Po to lewactwo, Niemcy, Francja i Żydzi przez lata celowo osłabiali z premedytacją siłę UE, aby sprowadzić ją na samo dno słabości wobec obcych. To są już ostatnie chwile UE przed upadkiem. UE jest już na takim dnie że jest już niereformowalna w niczym dobrym. I co mówi PIS i lewactwo ? Idziemy do UE by naprawiać ''martwego trupa'' (o czym oczwiście nie wspomną) kiedy inwazja Rosji i Chin jest już zaklepana na trupa UE, którego Rosji i Chinom celowo sprzedali jak zdrajcy Niemcy, Francja i Żydzi. Więc co jest w interesie Polski ? Za w czasu umieć rozmawiać z pewnym najeźdźcą na UE, Rosją i Chinami, czy udawać na to ślepych jak PIS i lewactwo oraz uzdrawiać sprzedanego trupa UE jak i dogadywać się z tymi co dla Rosji i Chin celowo sprzedali UE. Czyli z UE, Niemcami, Francją i Żydami. Tutaj tylko Konfederacja reprezentuje interes Polski. Cała reszta na czele z PIS i lewactwem udaje ślepych na już pewną inwazję Rosji i Chin na UE. Mimo sympatii do Patryka Jakiego. Braun super, niech PIS i Fronda skończy kłamać o ruskiej agenturze w Polskiej, nie Żydowskiej Konfederacji.