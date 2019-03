Grzegorz Braun chce zakazać praktykowania homoseksualizmu

Zasadniczo homo powinni być tolerowani.

Niestety odkąd homo stało sie poglądem politycznym, jest to coraz trudniejsze.

Więc oferta dla nich powinna być kompleksowa - z jednej strony tolerancja, prawa spadkowe, może i jakiegos rodzaju usankcjonowanie Osoby Bliskiej (przy czym z tego wielokrotnie częściej skorzystają inni ludzie, tacy normalni)

A z drugiej strony, gdy przekraczają granice tego co może byc tolerowane, muszą się liczyć z tym, że będa karani. To musi być mocno zaznaczone - niech wybierają.

My możemy ich tolerować, ale jeśli oni ida na wojnę, normalni ludzie nie będą stali i czekali aż zrobią to czym nam grożą, że "wasze dzieci będą takie jak my".

Nie będa, a co z napastnikami będzie, to się okaże.

Imię wymagane

If you enter anything in this field your comment will be treated as spam

Captcha