Gruzini KOCHAJĄ Polskę za Lecha Kaczyńskiego! Niezwykłe komentarze...

Gruzini mają szczególny stosunek do Polski i Polaków. Wszystko dzięki Lechowi Kaczyńskiemu i jego wsparciu dla Gruzji, o którym nikt tam nie zapomina. Poruszającą historią związaną z śp. Lechem Kaczyńskim i szacunkiem Gruzinów podzielił się na swoim twitterze Redbad Klynstra.

„Tblisi, bufet śniadaniowy w hotelu. Kelnerka pyta skąd jesteśmy.? My, że z Polski. A ona zatrzymuje się, staje prawie na baczność: <<Wasz Prezydent bardzo pomógł w ważnym dla nas momencie. Nie Francja, nie USA tylko On z Polski przyjechał pierwszy by być tu z nami. Chwała Wam !>>”